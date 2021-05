Elisa Isoardi bellissima con il vestito da sera: “Che emozione” – FOTO (Di martedì 4 maggio 2021) Elisa Isoardi, splendida come sempre, si è mostrata in un meraviglioso abito da sera. L’ex concorrente ricorda l’Isola: “Significa tanto” Ancora uno scatto sensuale per la showgirl Elisa Isoardi. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 4 maggio 2021), splendida come sempre, si è mostrata in un meraviglioso abito da. L’ex concorrente ricorda l’Isola: “Significa tanto” Ancora uno scatto sensuale per la showgirl. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

benditador_ : RT @ninetiesbish: Date un programma ad Elisa Isoardi Elisa >>> più della metà delle conduttrici Rai e Mediaset #isola - alesslovesfede : RT @Ri_Ghetto: ELISA ISOARDI SI STA SPISCIANDO PER TOMMASO VS GILLES STO MALE UNA DI NOI #isola - sfanculin : RT @Trash___Boy: Elisa Isoardi viene accolta in studio come una protagonista assoluta di quest'edizione. Brando Giorgi, già seduto in stu… - PasqualeMarro : #ElisaIsoardi, incantevole all’Isola: stilista e costo dell’abito - infoitcultura : Elisa Isoardi: “Sto meglio, l’occhio è quasi guarito” -