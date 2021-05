Elisa dopo l’Isola: la Isoardi guarda al futuro fra lavoro e possibili amori (Di martedì 4 maggio 2021) Elisa Isoardi è appena rientrata dal programma dei naufraghi, l’Isola dei Famosi, che ha avuto sede in Honduras. Si è dimostrata molto contenta dell’esperienza e ha raccontato di non avere dubbi quando le è pervenuto l’invito di partecipare al programma. In particolare è rimasta colpita dal fatto che anche se si è famosi, all’Isola non si può essere davvero dei privilegiati. Un’esperienza molto positiva “Il programma è una macchina perfetta, un esperimento sociale dove non contano le etichette”, ha spiegato la conduttrice. “Laggiù non conta se sei una conduttrice o una figlia di, ma cosa sai fare. Se sai accendere il fuoco mangi il riso cotto, altrimenti no. E se sai anche pescare o aprire un cocco, mangi di più”. LEGGI ANCHE => “Basta con queste scuse finte… si vede chi fa il teatrino”: ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 maggio 2021)è appena rientrata dal programma dei naufraghi,dei Famosi, che ha avuto sede in Honduras. Si è dimostrata molto contenta dell’esperienza e ha raccontato di non avere dubbi quando le è pervenuto l’invito di partecipare al programma. In particolare è rimasta colpita dal fatto che anche se si è famosi, alnon si può essere davvero dei privilegiati. Un’esperienza molto positiva “Il programma è una macchina perfetta, un esperimento sociale dove non contano le etichette”, ha spiegato la conduttrice. “Laggiù non conta se sei una conduttrice o una figlia di, ma cosa sai fare. Se sai accendere il fuoco mangi il riso cotto, altrimenti no. E se sai anche pescare o aprire un cocco, mangi di più”. LEGGI ANCHE => “Basta con queste scuse finte… si vede chi fa il teatrino”: ...

