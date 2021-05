Elezioni a Madrid: vincono i Popolari, ma per governare serve l’estrema destra di Vox. Affluenza record: +11% rispetto al 2019 (Di martedì 4 maggio 2021) I primi sondaggi pubblicati dai media spagnoli a pochi minuti dalla chiusura delle urne a Madrid, delineano un quadro in linea con le previsioni della vigilia. La Comunità autonoma riconferma la “presidenta” dei Popolari Isabel Díaz Ayuso che però, per formare una maggioranza, dovrà chiedere l’aiuto dell’estrema destra di Vox. Il grande sconfitto di questa tornata di regionali è invece Ciudadanos, che non supera la soglia di sbarramento del 5% necessaria per entrare nell’assemblea, mentre si ferma al risultato minimo di 10-11 seggi Podemos di Pablo Iglesias, che aveva lasciato la vicepresidenza del governo Sanchez per sfidare Dìaz Ayuso. Ma, alla luce dei risultati che si stanno delineando, la “presidenta” continuerà a governare la Comunità di Madrid fino al 2023, mentre la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) I primi sondaggi pubblicati dai media spagnoli a pochi minuti dalla chiusura delle urne a, delineano un quadro in linea con le previsioni della vigilia. La Comunità autonoma riconferma la “presidenta” deiIsabel Díaz Ayuso che però, per formare una maggioranza, dovrà chiedere l’aiuto deldi Vox. Il grande sconfitto di questa tornata di regionali è invece Ciudadanos, che non supera la soglia di sbarramento del 5% necessaria per entrare nell’assemblea, mentre si ferma al risultato minimo di 10-11 seggi Podemos di Pablo Iglesias, che aveva lasciato la vicepresidenza del governo Sanchez per sfidare Dìaz Ayuso. Ma, alla luce dei risultati che si stanno delineando, la “presidenta” continuerà ala Comunità difino al 2023, mentre la ...

