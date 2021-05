Effetto Mou, il titolo della Roma vola a Piazza Affari: +21% (Di martedì 4 maggio 2021) Il clamoroso annuncio di Mourinho ha provocato sconquassi anche a Piazza Affari. È bastato infatti che il club giallorosso annunciasse in un tweet l'ingaggio dell'allenatore portoghese per far ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 maggio 2021) Il clamoroso annuncio di Mourinho ha provocato sconquassi anche a. È bastato infatti che il club giallorosso annunciasse in un tweet l'ingaggio dell'allenatore portoghese per far ...

Guardare giocare Benzema è come sfogliare il manuale del calcio L'effetto di Ronaldo sugli altri attaccanti...). E Mourinho, al solito, usava il ricatto emotivo ... Altrimenti sarebbe rimasto un gatto, e Mou avrebbe avuto comunque ragione. Poi, ci pensò Ancelotti a ...

