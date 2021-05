Effetto Biden. L’Ue congela l’accordo commerciale con la Cina (Di martedì 4 maggio 2021) l’accordo sugli investimenti con la Cina? “In questo momento, in un certo senso, abbiamo sospeso le attività di sensibilizzazione politica da parte della Commissione europea”. Parola del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, che ha le deleghe al commercio, intervistato dall’Afp alla vigilia della presentazione di un nuovo regolamento per sui sussidi e gli investimenti esteri. Nei giorni scorsi Dombrovskis aveva spiegato a Politico che la proposta della Commissione europea è pensata “per controllare ed escludere società straniere indebitamente sovvenzionate dagli appalti pubblici nell’Unione europea, per esempio”. E aveva aggiunto: “L’Unione europea si è impegnata a rafforzare la nostra toolbox per proteggerci quando i nostri partner globali non rispettano le regole”. Un messaggio chiaro alla Cina, ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021)sugli investimenti con la? “In questo momento, in un certo senso, abbiamo sospeso le attività di sensibilizzazione politica da parte della Commissione europea”. Parola del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, che ha le deleghe al commercio, intervistato dall’Afp alla vigilia della presentazione di un nuovo regolamento per sui sussidi e gli investimenti esteri. Nei giorni scorsi Dombrovskis aveva spiegato a Politico che la proposta della Commissione europea è pensata “per controllare ed escludere società straniere indebitamente sovvenzionate dagli appalti pubblici nell’Unione europea, per esempio”. E aveva aggiunto: “L’Unione europea si è impegnata a rafforzare la nostra toolbox per proteggerci quando i nostri partner globali non rispettano le regole”. Un messaggio chiaro alla, ...

