Echi lontani di ninne nanne senza tempo

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tra qualche anno, quando l’era della pandemia sarà terminata e storicizzata, sarà interessante gettare uno sguardo sulle produzioni musicali che han preso corpo in questo momento storico. Il carico emozionale e le capacità evocative incluse nel nuovo lavoro di Rhiannon Giddens con Francesco Turrisi, secondo episodio assieme dopo l’ottimo There Is No Other, saranno probabilmente tra le memorie migliori a cui daremo attenzione. In Irlanda, terra di mezzo tra Usa e Italia dove i due stanno vivendo, han dato vita … Continua L'articolo proviene da il manifesto.