Ecco Star Wars: The Bad Batch, l’erede di The Clone Wars (Di martedì 4 maggio 2021) Star Wars: The Bad Batch: arriva da martedì 4 maggio la serie tv animata dedicata alle avventure di Hunter, Crosshair, Wrecker, Echo e Tech. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 4 maggio 2021): The Bad: arriva da martedì 4 maggio la serie tv animata dedicata alle avventure di Hunter, Crosshair, Wrecker, Echo e Tech. Tvserial.it.

big_fat_cat : io comunque un tatuaggio su star wars non me lo sono ancora fatto e mi sento sempre più in difetto. Ecco, l'ho dett… - gogethans : Sapete la sensazione di star male per mesi fino a fare schifo perché vi lasciate ma poi vi rendete conto che è stato meglio così? Ecco - bai_jada : Star Wars è un universo che rispecchia la nostra società e soprattutto l'animo umano e le relazioni, che sono unive… - spearbinslight : Devo lamentarmi di una cosa un attimo, sapete come stan twitter ha preso la parola queerbaiting e l'ha messa su ogn… - ANSA_ViaggiART : Dalla Giordania all'Etna, da Caserta alla Death Valley: in occasione dello #StarWarsDay, ecco un viaggio per ritrov… -