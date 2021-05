Ecco come l’Italia difende le frontiere… dell’Estonia

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 3 mag – Finalmente le forze armate italiane si mobilitano per presidiare le frontiere. Peccato che i confini in questione siano quelli della lontana Estonia e non il Brennero o Lampedusa. A partire da questa settimana infatti l’aeronautica militare italiana sostituirà il contingente tedescoparte di una missione Nato volta a proteggere lo spazio aereo dei paesi baltici. Caccia italiani già nella base aerea di Ämari Si legge in un comunicato ufficiale delle forze armate estoni: “I caccia dell’aviazione italiana ‘F-35 Lightning II’ sono atterrati oggi (30 maggio, ndr) alla base aerea di Ämari. Questa è la prima volta che caccia di quinta generazione partecipano ad una missione per la sicurezza aerea baltica. La sicurezza aerea è un elemento importante del sistema di difesa Nato”. Presidio Nato nei cieli del Baltico I velivoli italiani giunti ad Ämari saranno ...

