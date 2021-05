Ecco com’è cambiata la Terra dal 1980

Leggi su wired

(Di martedì 4 maggio 2021) Possono bastare dieci istantanee dall’alto che confrontano un periodo temporale di circa quarant’anni per comprendere come sta cambiando il nostro pianeta, e quanto sia necessario agire il prima possible. Riscaldamento globale, scioglimento dei ghiacciai, deforestazione, gentrificazione sono visibili ed evidenti proprio tramite le immagini: grazie alla stretta collaborazione tra Google Earth, Esa, Commissione Europea, Nasa e Us Geological Survey, 24 milioni di immagini satellitari degli ultimi 37 anni sono state incorporate in una nuova versione di Google Earth, creando un nuovo punto di vista cronologico rispetto al nostro pianeta. Si tratta del più grande aggiornamento dal 2017. Qualsiasi utente, così, con la funzione Timelapse può così assistere e constatare i cambiamenti degli ultimi decenni. Wired.