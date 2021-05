È sempre mezzogiorno | Antonella Clerici si sfoga | «Sveglia dalle 6»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 4 maggio 2021) L'ultima puntata di È, ovvero quella di martedì 4 maggio 2021, si è aperta con una polemica velata. A dare vita ad un piccolo sfogo è stata la conduttrice. Per quale motivo è giù di tono? È: lo sfogo diUna giornata 'no' può capitare a tutti, anche allasorridente. In apertura del suo programma quotidiano Èdi martedì 4 maggio 2021, la conduttrice si èta con gli affezionati telespettatori. «Questa è una casa e come in ogni casa accadono delle cose», ha esorditoammettendo di essere un po' giù di tono. ...