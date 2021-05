“È scandaloso” Isola dei Famosi | Beppe Braida contro tutti E il pubblico è con lui

(Di martedì 4 maggio 2021)ha dovuto abbandonare l’dei. Mentre era in Honduras, infatti, è stato raggiunto da una brutta notizia: suo padre è stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. Il naufrago è stato informato dalla produzione ed è scoppiato a piangere: “Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione”, ha detto ai suoi compagni che lo rincuoravano.i concorrenti de ‘L’dei’ si sono stretti in un caloroso abbraccio e hanno cercato di tirare su il suo morale. Gilles Rocca ha immediatamente detto che la sua decisione è corretta: “Certo, devi andare”. E Valentina Persia, in preda alla tristezza e alla disperazione, ha aggiunto: “è il regalo più grande che mi abbia fatto l’. Una persona ...

Ludovic89376230 : Ma #valentinapersia cosa ha detto mai di tanto scandaloso! Ha semplicemente detto che #isolde si è svegliata! Ha d… - EddyRussi : @IsolaDeiFamosi ma che è sto schifo??Ancora a PROTEGGERE I PRIMITIVI?ma non erano nati 2 Gruppi per TOGLIERE LORO I… - TeresaReale4 : RT @Scugnizzella91: Io e Tommaso una sola mente, avevo appena detto “guarda come questa vince e divide il cibo con Gilles. Sarebbe scandalo… - Scugnizzella91 : Io e Tommaso una sola mente, avevo appena detto “guarda come questa vince e divide il cibo con Gilles. Sarebbe scan… - RRighj : Pubblico sovrano...avete deciso voi, qualche settimana fa, di eliminare Myrea. L'avete considerata una banderuola… -

Lo sfogo dell'ex naufrago in risposta a chi gli ha chiesto come mai non sia tra gli eliminati in studio: le risposte su ...... " Trovoche io non sia stato ancora invitato in studio! ". Molti fan del simpatico comico, dunque, ad oggi stanno facendo numerosi appelli alla produzione de L'dei Famosi affinché ...Lo sfogo dell'ex naufrago in risposta a chi gli ha chiesto come mai non sia tra gli eliminati in studio: le risposte su Instagram ...Beppe Braida fa una confessione: “Isola dei Famosi? Non sono stato invitato in studio” Beppe Braida, simpatico ex naufrago dell’Isola dei Famosi, nelle ...