È ora di prenotare le vacanze in Italia. Draghi al G20 del Turismo: “Siamo nuovamente pronti ad ospitare il mondo e a dare il benvenuto nel nostro Paese” (Di martedì 4 maggio 2021) “È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia, e naturalmente non vediamo l’ora di riaccogliervi di nuovo. Non ho nessun dubbio che il Turismo tornerà un forte settore come era prima della pandemia, se non ancora più forte”. È quanto ha detto il premier, Mario Draghi, aprendo la conferenza stampa al termine della riunione ministeriale del G20 del Turismo. “Oggi i ministri del Turismo si sono incontrati – ha detto ancora il presidente del Consiglio – ed è stato uno degli importanti appuntamenti del G20, è simbolico perché pochi paesi sono interconnessi come l’Italia, tutti vogliono venire in Italia”. “Se c’è un Paese che vive di Turismo è il nostro. Tutto il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) “È arrivato il momento dile vostrein, e naturalmente non vediamo l’ora di riaccogliervi di nuovo. Non ho nessun dubbio che iltornerà un forte settore come era prima della pandemia, se non ancora più forte”. È quanto ha detto il premier, Mario, aprendo la conferenza stampa al termine della riunione ministeriale del G20 del. “Oggi i ministri delsi sono incontrati – ha detto ancora il presidente del Consiglio – ed è stato uno degli importanti appuntamenti del G20, è simbolico perché pochi paesi sono interconnessi come l’, tutti vogliono venire in”. “Se c’è unche vive diè il. Tutto il ...

