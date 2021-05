Due ventenni denunciati per rissa | uno era ubriaco | hanno cercato di picchiarsi anche al Pronto soccorso

ivl24_it : Detenzione e spaccio di hashish: arrestati due ventenni a Gorgoglione - camillasgambato : Luana,Mattia,Sabri,ventenni morti in due mesi.Non sono incidenti al ritorno da una discoteca,anch’essi terribili.… - giardinozen : stasera ho parlato con due ventenni e sto già sotto a entrambi - YouTvrs : Doppia #Scazzottata, due ventenni denunciati e in #Ospedale - - lanuovariviera : Violento litigio a calci e pungi tra due ventenni, interviene la polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Due ventenni

La Nuova Riviera

... ma che hanno dato la loro versione dei fatti e secondo la versione fornita dairagazzi non c'è ...A Storie Italiane il caso della 18enne ragazza che è stata stuprata da cinque giovaniin ...Ma solo la professionalità degli operatori della Volante della polizia ha consentito che le lesioni riportate nel corso della lite tra i(sono entrambi residenti nel Fermano) non avesse ...PORTO SAN GIORGIO - Due giovani denunciati dopo la rissa di sabato scorso in centro di cui abbiamo riferito ieri. Ma solo la professionalità degli operatori della Volante della polizia ...Vanno avanti le indagini per identificare altri ragazzi coinvolti nei fatti avvenuti nel tardo pomeriggio del Primo maggio ...