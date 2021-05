Due indagati per la morte di Luana. La mamma dell’operaia: “Lavorava in fabbrica per costruirsi un futuro e sognava il cinema”. (Di martedì 4 maggio 2021) Parla Emma Marrazzo: «Il nostro pensiero adesso è per mio nipote che ha cinque anni e mezzo e ancora non ha chiesto niente». E poi: «Mi ha chiamato la sua titolare, è distrutta e non sa come sia successo» Leggi su lastampa (Di martedì 4 maggio 2021) Parla Emma Marrazzo: «Il nostro pensiero adesso è per mio nipote che ha cinque anni e mezzo e ancora non ha chiesto niente». E poi: «Mi ha chiamato la sua titolare, è distrutta e non sa come sia successo»

Agenzia_Ansa : Due indagati per la morte di Luana D'Orazio, giovane operaia e mamma rimasta incastrata in un macchinario in un'azi… - repubblica : Caso Ventre, due indagati. L'autopsia: 'Fu strangolato a terra come Floyd, dentro l'ambasciata italiana in Uruguay' - repubblica : Prato, due indagati per la morte dell'operaia. L'accusa del pm: 'Rimossa una saracinesca protettiva' - CuddyEsmeralda : RT @MediasetTgcom24: Prato, due indagati per la 22enne morta sul lavoro #LuanaD'Orazio - MaxsoMagazine : La procura di Prato ha aperto un'inchiesta sulla morte di Luana D'Orazio ed ha iscritto due persone nel registro de… -