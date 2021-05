Draghi | ' Con il Green pass l' Italia darà il benvenuto al mondo' | Locatelli | ' Solo 19 morti tra gli under 18'

CarloCalenda : Daje continuiamo con a chi la spara più grossa. È partita un’altra arma di distrazione di massa. La polemica sulla… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha incontrato il segretario del Pd @EnricoLetta. Al centro del colloquio i temi legati all’age… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto un colloquio telefonico con il @FAODG Qu Dongyu. Tra i temi affrontati, alla luce del… - JohSogos : RT @Libero_official: 'Caro #Letta, ecco qual è il mio metodo'. #Salvini replica all'alleato dopo le accuse - Franc_1992 : RT @Libero_official: Incontro tra Enrico #Letta e il premier #Draghi a Palazzo Chigi. Il segretario #Pd si lamenta di #Salvini: 'Serve risp… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Con

...segretario democratico Enrico Letta lo ha fatto presente al presidente del Consiglio Mario, ... Per Letta, infatti, non si può stareun piededentro e uno fuori dalla maggioranza. Adm/int5Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, introducendo la conferenza stampa seguita alla riunione ministeriale del G20 Turismo,il ministro Massimo Garavaglia. 4 maggio 2021L’uomo chiamato a portare avanti la scommessa ecologica più importante della nostra storia nel faccia a faccia con il direttore de La Stampa, in diretta alle 18.45 ...Il continuo tira e molla di Salvini nel governo, in particolare le critiche al coprifuoco e alle misure anti-Covid, stanno stancando anche gli altri componenti di governo. Il leader della Lega deve ca ...