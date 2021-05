Draghi annuncia il green pass per le vacanze in Italia: come funziona (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, annuncia una misura a tutela del turismo. L’obiettivo è attrarre gli stranieri nel nostro Paese. Draghi in conferenza (Getty Images)Mario Draghi è attualmente impegnato nel garantire all’Italia la liquidità necessaria per ripartire. Uno dei settori maggiormente colpiti è il turismo, che a causa delle restrizioni vede il suo fatturato ridursi drasticamente rispetto alla situazione pre Covid. Leggi anche-> De Luca su Fedez: “Polemica contro la Lega? Dio lo benedica”- VIDEO Lo stesso premier però annuncia l’arrivo del green pass. Un documento che servirà ai turisti stranieri per tornare nel Belpaese. In modo anche da aumentare quindi il flusso dei viaggiatori, che per il momento è limitato a quelli ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente del Consiglio, Mariouna misura a tutela del turismo. L’obiettivo è attrarre gli stranieri nel nostro Paese.in conferenza (Getty Images)Marioè attualmente impegnato nel garantire all’la liquidità necessaria per ripartire. Uno dei settori maggiormente colpiti è il turismo, che a causa delle restrizioni vede il suo fatturato ridursi drasticamente rispetto alla situazione pre Covid. Leggi anche-> De Luca su Fedez: “Polemica contro la Lega? Dio lo benedica”- VIDEO Lo stesso premier peròl’arrivo del. Un documento che servirà ai turisti stranieri per tornare nel Belpaese. In modo anche da aumentare quindi il flusso dei viaggiatori, che per il momento è limitato a quelli ...

