Doppio Mahrez, il Manchester City elimina il PSG e centra la prima finale di Champions (Di martedì 4 maggio 2021) Il Manchester City centra la sua prima storica finale di Champions League. Gli inglesi hanno battuto 2-0 il PSG, privo di Mbappè, bissando la vittoria dell’andata a Parigi. Decisiva una doppietta di Mahrez, che è stato autentico protagonista, con 3 gol in due partite ai parigini. Partita molto bella e aperta, ottimo l’approccio iniziale del PSG che aveva anche ricevuto un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Zinchenko, poi giustamente tolto dal VAR. All’11’ vantaggio del City con Mahrez. La reazione del Paris vede una traversa anche di Marquinhos al 23?. Il City ha controllato bene la gara, con il solito possesso palla, irridendo qualche volta gli avversari. Nella ripresa ancora Mahrez ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Illa suastoricadiLeague. Gli inglesi hanno battuto 2-0 il PSG, privo di Mbappè, bissando la vittoria dell’andata a Parigi. Decisiva una doppietta di, che è stato autentico protagonista, con 3 gol in due partite ai parigini. Partita molto bella e aperta, ottimo l’approccio iniziale del PSG che aveva anche ricevuto un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Zinchenko, poi giustamente tolto dal VAR. All’11’ vantaggio delcon. La reazione del Paris vede una traversa anche di Marquinhos al 23?. Ilha controllato bene la gara, con il solito possesso palla, irridendo qualche volta gli avversari. Nella ripresa ancora...

rprat75 : City per la prima volta in finale di #ChampionsLeague. PSG dominato nel doppio confronto: i gol di Mahrez, il passo… - Gazzetta_it : Doppio #Mahrez, il #Psg si inchina ancora: prima finale di #ChampionsLeague per il #ManchesterCity #CityPsg - marcogarghe : Il #ManCity è in finale di #UCL per la prima volta nella sua storia! E ci è arrivata dominando la competizione. Dop… - euright9 : #MCIPSG #ManchesterCityPSG #UCL Notevole il gol di #mahrez, doppio tunnel a difensore e portiere. Ciccio il commentatore cieco come solito. -