Dopo WandaVision Elizabeth Olsen sarà l’assassina Candy Montgomery in una serie prodotta da Nicole Kidman

Elizabeth Olsen sarà la protagonista della serie limitata HBO Max Love and Death, incentrata sull'assassina Candy Montgomery, colpevole di aver ucciso una sua amica, Betty Gore, a colpi di ascia nel 1981. Dietro il progetto c'è Nicole Kidman e David E. Kelly, già produttori di Big Little Lies. Scritto dallo stesso Kelley e diretto da Lesli Linka Glatter, Love and Death si ispira al libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs e una raccolta di articoli dal Texas Monthly (Love & Death In Silicon Prairie , Part I and II). La serie ruota attorno a due coppie di chiesa, che si godono la vita familiare in una piccola città in Texas, fino a quando qualcuno decide di movimentare le cose ...

