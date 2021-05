Dopo 27 anni e 3 figli, Bill Gates e Melinda annunciano il divorzio miliardario: l’ha chiesto lei (Di martedì 4 maggio 2021) «Il matrimonio è irrimediabilmente finito»: è stata Melinda a chiedere il divorzio dal famosissimo marito, Bill Gates, affermando che l’epilogo del divorzio è ormai ineludibile. La separazione di una delle coppie più famose e facoltose del mondo rimbalza sui siti del pianeta, corroborato di tutto il potenziale di gossip possibile. La notizia, rilanciata in queste ore specialmente dal sito Tmz che avrebbe ottenuto una copia della richiesta depositata dalla signora Gates, conferma che la coppia avrebbe già firmato un contratto di separazione, ma che – si legge sul web – il documento non è incluso nella richiesta di divorzio. Matrimonio finito: il divorzio di Bill Gates dalla moglie Melinda Nelle carte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) «Il matrimonio è irrimediabilmente finito»: è stataa chiedere ildal famosissimo marito,, affermando che l’epilogo delè ormai ineludibile. La separazione di una delle coppie più famose e facoltose del mondo rimbalza sui siti del pianeta, corroborato di tutto il potenziale di gossip possibile. La notizia, rilanciata in queste ore specialmente dal sito Tmz che avrebbe ottenuto una copia della richiesta depositata dalla signora, conferma che la coppia avrebbe già firmato un contratto di separazione, ma che – si legge sul web – il documento non è incluso nella richiesta di. Matrimonio finito: ildidalla moglieNelle carte ...

