Dl Sostegni Bis: nuovi contributi a fondo perduto e indennizzo alternativo (Di martedì 4 maggio 2021) Tema centrale del Decreto Sostegni bis, in via di approvazione questa settimana, sono ancora i contributi a fondo perduto per le imprese e partita Iva messe al muro dall'emergenza covid, dalle chiusure e dai cali di fatturato. Tutte le partite Iva che abbiano fatto domanda (o abbiano percepito) per i contributi introdotti dal precedente dl Sostegni e ottenuto gli aiuti, beneficieranno ora di una ulteriore tranche. Vediamo secondo quali modalità e chi può ottenere l'erogazione di queste ulteriori somme a titolo di sostegno economico. Sostegni bis: nuovi contributi a fondo perduto Nel testo della bozza del Sostegni bis circolante in queste ore, strutturata in 48 articoli dedicati agli ...

