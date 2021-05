Divieto agli australiani il ritorno dall’India: sono in 8000 bloccati fuori dal paese (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Australia blocca l’ingresso ai cittadini australiani in India. sono bloccati nel paese 8000 persone che vogliono tornare a casa. All‘inizio dello scorso anno, quando l’entità della pandemia stava diventando evidente agli alti funzionari sanitari e governativi di tutto il mondo, molte nazioni, inclusa l’Australia, hanno iniziato a innalzare muri. A febbraio, il governo Morrison aveva vietato l’ingresso dalla Cina, ad eccezione dei cittadini australiani, dei residenti permanenti e delle loro famiglie immediate. Il mese successivo, i divieti di ingresso internazionali sono stati estesi alla maggior parte dei non cittadini. La diffusione del vaccino ha frenato la diffusione del virus in Australia, nonostante le preoccupazioni per nuove ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Australia blocca l’ingresso ai cittadiniin India.nelpersone che vogliono tornare a casa. All‘inizio dello scorso anno, quando l’entità della pandemia stava diventando evidentealti funzionari sanitari e governativi di tutto il mondo, molte nazioni, inclusa l’Australia, hanno iniziato a innalzare muri. A febbraio, il governo Morrison aveva vietato l’ingresso dalla Cina, ad eccezione dei cittadini, dei residenti permanenti e delle loro famiglie immediate. Il mese successivo, i divieti di ingresso internazionalistati estesi alla maggior parte dei non cittadini. La diffusione del vaccino ha frenato la diffusione del virus in Australia, nonostante le preoccupazioni per nuove ...

VivailDuce33 : Ma davverooooo? Per non sprecare le dosi, vogliono usare comunque astrezeneca sti assassini. #Governocriminale Ast… - QdSit : Da #Aifa nessun divieto alla somministrazione di #AstraZeneca agli #under60 ?? - benjamn_boliche : RT @fanpage: AstraZeneca anche agli under 60, per Aifa non c’è “nessun divieto”: accelera la campagna vaccinale - PaoloFicarra : 'Nessun divieto per AstraZeneca agli under 60' (Aifa) - CorriereCitta : Vaccino AstraZeneca agli Under 60, Aifa: ‘Non c’è mai stato nessun divieto’ -