Discoteca Covid-free, si lavora al test-evento anche in Italia (Di martedì 4 maggio 2021) Eventi-test in discoteche al chiuso per chi è già vaccinato o per chi ha ottenuto l’esito negativo a un test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. E’ il progetto sul quale punta l’associazione imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fibe che per quanto riguarda le discoteche, sulla falsa riga degli esperimenti fatti in Spagna, Olanda ed Inghilterra, ha messo a punto il protcollo sanitario ‘Covid-free’. “Dopo eventi con migliaia di persone non ci sono stati contagi” spiega il presidente Silb Maurizio Pasca“. Sarà obbligatorio indossare le mascherine ma non mantenere la distanza di sicurezza di minimo un metro. Sanificazione dei locali, utilizzo dei materiali mono-uso e tracciabilità attraverso l’acquisto dei biglietti online le altre misure previste“. Il progetto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Eventi-in discoteche al chiuso per chi è già vaccinato o per chi ha ottenuto l’esito negativo a unper l’infezione da-19 Coronavirus. E’ il progetto sul quale punta l’associazione imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fibe che per quanto riguarda le discoteche, sulla falsa riga degli esperimenti fatti in Spagna, Olanda ed Inghilterra, ha messo a punto il protcollo sanitario ‘’. “Dopo eventi con migliaia di persone non ci sono stati contagi” spiega il presidente Silb Maurizio Pasca“. Sarà obbligatorio indossare le mascherine ma non mantenere la distanza di sicurezza di minimo un metro. Sanificazione dei locali, utilizzo dei materiali mono-uso e tracciabilità attraverso l’acquisto dei biglietti online le altre misure previste“. Il progetto ...

