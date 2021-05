Discord di Microsoft? Macché, arriverà ufficialmente su PlayStation dal 2022 (Di martedì 4 maggio 2021) Discord di Microsoft non “sa da fa” e… alla fine approda su PlayStation. Lo ha ufficializzato con un comunicato l’azienda nipponica, che parla di 2022 come anno in cui arriverà sulle console. Il logo ufficiale di DiscordFino a qualche mese fa parlavamo di un clamoroso arrivo di Discord nel pacchetto Microsoft. Il noto social della comunicazione, più volte accostato a Clubhouse come clone – che però fa molto di più! – alla fine approderà su PlayStation dal 2022. La “guerra fredda” delle console Sony e Microsoft prosegue, e vede questa volta vincente l’azienda giapponese che, dal prossimo anno, potrà vantare tra i suoi servizi il popolare Discord. POTREBBE ... Leggi su computermagazine (Di martedì 4 maggio 2021)dinon “sa da fa” e… alla fine approda su. Lo ha ufficializzato con un comunicato l’azienda nipponica, che parla dicome anno in cuisulle console. Il logo ufficiale diFino a qualche mese fa parlavamo di un clamoroso arrivo dinel pacchetto. Il noto social della comunicazione, più volte accostato a Clubhouse come clone – che però fa molto di più! – alla fine approderà sudal. La “guerra fredda” delle console Sony eprosegue, e vede questa volta vincente l’azienda giapponese che, dal prossimo anno, potrà vantare tra i suoi servizi il popolare. POTREBBE ...

