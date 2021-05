Disabilità: Stefani, il green sarà la vera rivoluzione (Di martedì 4 maggio 2021) "L'Italia per le persone con Disabilità ha un sistema normativo che viene considerato a livello europeo ed internazionale all'avanguardia. Siamo molto bravi però c'è ancora molto da fare su alcuni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) "L'Italia per le persone conha un sistema normativo che viene considerato a livello europeo ed internazionale all'avanguardia. Siamo molto bravi però c'è ancora molto da fare su alcuni ...

Lega_Senato : Ministro #Stefani: ??Oggi sono intervenuta al convegno di #Anvur (agenzia nazionale di valutazione del sistema unive… - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: TV > Rai 1 | Erika Stefani, Ministro per le disabilità - Senatrice Lega - Salvini Premier > MARTEDÌ 4 MAGGIO | ore 07:20 |… - PrimaCommunica2 : Disabilità, ministro Stefani: “Approvato emendamento Lingua dei Segni con interpretariato” - ansa2030 : Disabilità: Stefani, a maggio 3,5 mln mascherine trasparenti. Saranno consegnate in scuole, ospedali e uffici pubbl… - RedattoreSocial : #Vaccino per oltre 2,9 milioni di fragili e #caregiver. Stefani: Battaglia per la priorità. Il ministro per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Disabilità Stefani Disabilità: Stefani, il green sarà la vera rivoluzione Agenzia ANSA