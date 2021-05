Diodato firma la main song del film Netflix “Il Divin Codino” in uscita il 14 maggio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 maggio 2021)lade Il, disponibile sudal 26. L’uomo Dietro Il Campione disponibile in pre-save, uscirà il 14su tutte le piattaforme di streaming e digital downloading, in contemporanea al videoclip ufficiale su YouTube. L’uomo Dietro Il Campione è il fedele racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio. Il brano è un incalzante mid-tempo dal ritmo trascinante che, come non mai, vede Antonio ispirato nell’affondare le radici nel mito del Raffaello del calcio italiano. Un arrangiamento dinamico ed esuberante plissettato di rock fa da tappeto alle parole diche, col suo timbro gentile, costruisce un crescendo in cui si fanno spazio emozioni di una storia ...