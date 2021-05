Didattica a distanza, per il 97% degli italiani avrà conseguenze psicologiche e sociali (Di martedì 4 maggio 2021) Il 97% degli italiani ritiene che la Didattica a distanza avrà conseguenze sociali sui giovani e il 96% ritiene che avrà anche conseguenze sul piano psicologico. E' quanto emerge da un sondaggio condotto nell'ambito dell'Osservatorio Legacoop, ideato e realizzato dall'AreaStudi dell'associazione insieme con il partner di ricerca Ipsos. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 maggio 2021) Il 97%ritiene che lasui giovani e il 96% ritiene cheanchesul piano psicologico. E' quanto emerge da un sondaggio condotto nell'ambito dell'Osservatorio Legacoop, ideato e realizzato dall'AreaStudi dell'associazione insieme con il partner di ricerca Ipsos. L'articolo .

