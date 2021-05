Di Maio a Timmermans | ' pieno sostegno al Green Deal europeo'

(Di martedì 4 maggio 2021) Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Diha incontrato ieri, prima di partire per la riunione dei ministri degli Esteri del G7 in programma oggi e domani a ...

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi di Maio, ha incontrato ieri, prima di partire per la riunione dei ministri degli Esteri del G7, Frans Timmermans. Al centro del loro colloquio i temi ambientali e la Conferenza sul Futuro dell'Europa. Di Maio ha innanzitutto ribadito il pieno sostegno al Green Deal europeo.