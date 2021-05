Depay sempre più vicino ai blaugrana | cerca casa a Barcellona

(Di martedì 4 maggio 2021) Memphispiùal. L’attaccante olandese starebbendoin Catalogna Ilsi appresta a chiudere il colpo Memphis. L’attaccante è in scadenza di contratto con il Lione e non ha intenzione di rinnovare con i francesi. E con la conferma del connazionale Ronald Koeman in panchina, l’arrivo inpiù. Secondo il Mundo Deportivo,si sarebbe già messo all’opera perre. Indizio di mercato significativo per la chiusura della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

De Ligt, però, sta giocando tanto esui livelli ottimi e intensi. L'Italia è famosa per la ... SU- 'Se sono preoccupato? No, conosco bene Memphis e ha una mentalità top: non si farà ...E che ha avuto o ha ancora giocatori come van Persie , Blind , Strootman , de Roon e. Invece,... Il proprietario, Kees Vos, hadichiarato che de Vrij era a conoscenza di tutto questo: "Ma ...Memphis Depay è sempre più vicino al Barcellona. L'attaccante olandese, in scadenza a giugno con il Lione, avrebbe scelto il club catalano ...Il commissario tecnico dell'Olanda Frank De Boer ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport: "Per la Juventus, dopo anni di trionfi, non è sicuramente la miglior stagione. Matthijs, però, sta ...