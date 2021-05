Decreto Sostegni bis, ok dalle commissioni al Senato: gli aiuti a imprese e famiglie previsti (Di martedì 4 maggio 2021) Via libera dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al Decreto Sostegni bis. Il provvedimento che ha preso corpo con le ultime modifiche è atteso in Aula a Palazzo Madama entro giovedì, e tra gli emendamenti approvati, riporta Ansa, anche interventi sulla tassa per l’occupazione del suolo pubblico e il canone Rai. Decreto Sostegni bis: dalla tassa sui tavolini al canone Rai, le misure Stop alla tassa sui tavolini e al pagamento del canone Rai per alberghi e locali pubblici che hanno chiuso nel contesto dell’emergenza Covid: questo, secondo quanto filtrato nelle ultime ore, quanto previsto da alcuni emendamenti approvati dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Una proroga dal 30 giugno al 31 ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021) Via liberaBilancio e Finanze delalbis. Il provvedimento che ha preso corpo con le ultime modifiche è atteso in Aula a Palazzo Madama entro giovedì, e tra gli emendamenti approvati, riporta Ansa, anche interventi sulla tassa per l’occupazione del suolo pubblico e il canone Rai.bis: dalla tassa sui tavolini al canone Rai, le misure Stop alla tassa sui tavolini e al pagamento del canone Rai per alberghi e locali pubblici che hanno chiuso nel contesto dell’emergenza Covid: questo, secondo quanto filtrato nelle ultime ore, quanto previsto da alcuni emendamenti approvatiBilancio e Finanze del. Una proroga dal 30 giugno al 31 ...

