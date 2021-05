Decreto sostegni bis novità: esenzioni tasse, proroghe, mutui, affitti. Ecco la guida/PDF (Di martedì 4 maggio 2021) Roma - Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno dato il via libera nella notte al Decreto sostegni bis. Numerosi gli emendamenti inseriti nel testo, che ora approderà in aula a Palazzo ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) Roma - Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno dato il via libera nella notte albis. Numerosi gli emendamenti inseriti nel testo, che ora approderà in aula a Palazzo ...

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - matteosalvinimi : Oggi è davvero un BUON GIORNO! Stanotte in Commissione Bilancio del Senato è stato APPROVATO un emendamento al Decr… - fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Decreto Sostegni, contributo di mille euro a fondo perduto per gli «esodati» dei ristori #economia… - infoiteconomia : Bonus prima casa giovani under 36: le novità del decreto Sostegni bis -