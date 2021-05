«Ddl Zan legge liberticida, roba da Germania dell’Est»: Platinette torna all’attacco (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Ormai ne ha fatto un punto d’onore, una linea di confine che non si deve superare. Stiamo parlando di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, e delle sue ripetute bordate al Ddl Zan. Un disegno di legge che, almeno a parole, vorrebbe combattere la cosiddetta «omotransfobia», ma che in realtà mira a silenziare e reprimere ogni forma di dissenso nei confronti dell’ideologia Lgbt. Il Ddl Zan «non mi piace per niente», ha infatti dichiarato Platinette. Che poi spiega: «Non mi piace l’arroganza con la quale si tenta di imporre a tutti ciò che è ovvio e che tutte le persone ragionevoli e razionali sanno, cioè che non devono esserci discriminazioni o aggressioni di nessun tipo sulla base dell’orientamento sessuale». Platinette contro il Ddl Zan In effetti, fa notare Platinette in un’intervista ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Ormai ne ha fatto un punto d’onore, una linea di confine che non si deve superare. Stiamo parlando di Mauro Coruzzi, in arte, e delle sue ripetute bordate al Ddl Zan. Un disegno diche, almeno a parole, vorrebbe combattere la cosiddetta «omotransfobia», ma che in realtà mira a silenziare e reprimere ogni forma di dissenso nei confronti dell’ideologia Lgbt. Il Ddl Zan «non mi piace per niente», ha infatti dichiarato. Che poi spiega: «Non mi piace l’arroganza con la quale si tenta di imporre a tutti ciò che è ovvio e che tutte le persone ragionevoli e razionali sanno, cioè che non devono esserci discriminazioni o aggressioni di nessun tipo sulla base dell’orientamento sessuale».contro il Ddl Zan In effetti, fa notarein un’intervista ...

_arianna : Le critiche contro il DDL Zan smontate pezzo per pezzo | @crialicata - NicolaPorro : I 3 lati oscuri del #ddlZan, illustrati in modo facile facile. Li capirebbe anche un 'comunista col Rolex'. E… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - AttilaAzureRive : RT @LorenaLVilla: Chi mi conosce sa che sono lontanissima dall’essere omofoba o discriminante da sempre, a parole e nei fatti. Ma il DDL Za… - DanieleDiLuca80 : @QRepubblica @VittorioSgarbi Se Sgarbi ha centrato il problema della pericolosità di certi temi fra i bambini e com… -