Ddl Zan, blitz dei 5Stelle per portarlo in aula. Insorge Forza Italia: «Atto eversivo» (Di martedì 4 maggio 2021) Ddl Zan avanti tutta. Sferzati dall'intemerata a buon mercato di Fedez, ormai nuovi idolo delle sinistre, Pd e M5S gareggiano apertamente a chi più fa per condurre in porto il disegno di legge. E se il senatore Franco Mirabelli annuncia il massimo sforzo dei dem per arrivare ad una «rapida approvazione», i grillini passano all'azione attraverso il ricorso ad una procedura d'urgenza. Obiettivo: arrivare a far calendarizzare il testo per l'aula. Ad ufficializzare l'iniziativa, la senatrice Alessandra Maiorino. Una mossa, la sua, che in realtà vuole prendere due piccioni con una fava sola. Della concorrenza con il Pd si è già detto. L'altro obiettivo è vanificare l'annunciata presentazione da parte di Matteo Salvini di un ddl leghista sull'omofobia. La Lega annuncia un testo alternativo. Stop da FdI A presentarla dovrebbe essere il presidente della commissione Giustizia, ...

