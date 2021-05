Dayane Mello rompe il silenzio sugli ultimi gossip | “Non sono fidanzata”

(Di martedì 4 maggio 2021)fa chiarezza sulla sua vita sentimentale: “Nonuna ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 da qualche settimana si trova ancora al centro delper via del presunto ritorno di fiamma con il calciatore Mario Balotelli. Finalmente la modella brasiliana ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale,ndo ilsui social. L’ex gieffina rispondendo a delle domande dei suoi fan ha prontamente detto: “Non”.ancora single dopo il GF Vip: “Spero abbiate già capito questa cosa” Nonostante la sua esperienza nella casa del GF Vip 5 si sia conclusa ormai da parecchie settimane, l’ex gieffina ...

e Mario Balotelli stanno insieme?'. Enock spiazza tutti: la rivelazione sul fratello Mario e l'ex vippona Pubblicato il 04 - 05 - 2021 alle ore 13:14. Ultima modifica il 04 - 05 - 2021 ...Avevamo lasciatoalle prese con la tiritera su Mario Balotelli. Già ripresa un paio di volte dalle domande più impertinenti di fan e gossippari incalliti, la ex vippona di Alfonso Signorini aveva vuotato ...Dayane Mello fa chiarezza sulla sua vita sentimentale: "Non sono fidanzata" Dayane Mello una ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 da qualche settimana ...Si è parlato di un ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli dopo il Grande Fratello. A parlare è il fratello del campione, ...