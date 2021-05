Daniela Molinari: la madre biologica ha finalmente detto sì al prelievo che potrà salvarla (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo il rifiuto iniziale, la madre biologica di Daniela Molinari ha acconsentito a sottoporsi al prelievo che – fornendo informazioni sul proprio Dna – permetterà l’avvio di una cura sperimentale sulla donna, gravemente malata. Si accende una piccola speranza per Daniela Molinari, la donna di 48 anni che – dopo essere stata abbandonata alla nascita L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo il rifiuto iniziale, ladiha acconsentito a sottoporsi alche – fornendo informazioni sul proprio Dna – permetterà l’avvio di una cura sperimentale sulla donna, gravemente malata. Si accende una piccola speranza per, la donna di 48 anni che – dopo essere stata abbandonata alla nascita L'articolo proviene da Leggilo.org.

