Daniela Molinari, la madre biologica accetta il prelievo del sangue. La speranza si riaccende (Di martedì 4 maggio 2021) C’è una nuova speranza per Daniela Molinari. La madre biologica ha accettato di fare il prelievo di sangue che permette la mappatura genetica per l’infermiera milanese 47enne malata di cancro. Questo potrebbe darle l’accesso a una cura sperimentale. La prima risposta della donna, che vive in un paese del comasco, era stato un no. Dopo un nuovo appello della figlia ha scelto di fare il prelievo. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) C’è una nuova speranza per Daniela Molinari. La madre biologica ha accettato di fare il prelievo di sangue che permette la mappatura genetica per l’infermiera milanese 47enne malata di cancro. Questo potrebbe darle l’accesso a una cura sperimentale. La prima risposta della donna, che vive in un paese del comasco, era stato un no. Dopo un nuovo appello della figlia ha scelto di fare il prelievo.

Agenzia_Ansa : La madre di Daniela Molinari ha ceduto, e ha detto di sì all'esame che potrebbe permettere alla figlia biologica di… - Corriere : Svolta per Daniela Molinari: la madre biologica farà il prelievo del sangue per aiutarla - fattoquotidiano : Daniela Molinari, la madre biologica ha accettato di sottoporsi ai test: si accende la speranza di una cura per il… - Monicavda83 : RT @Adnkronos: #DanielaMolinari, il sì della madre biologica al prelievo: - fisco24_info : Daniela Molinari, sì della madre biologica al prelievo: ora potrà iniziare la terapia: Dopo il nuovo appello, la do… -