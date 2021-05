“Dalle isole ai codici leonardeschi, ecco cosa c’è in ballo nel divorzio tra Bill e Melinda Gates” (Di martedì 4 maggio 2021) Ieri Bill e Melinda Gates a sorpresa hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo 27 anni di vita insieme; non ci sarebbe un accordo prematrimoniale e i due assicurano che continueranno a lavorare insieme alla loro fondazione: come verrà spartito il loro patrimonio? Bill e Melinda Gates: chi ha chiesto il divorzio “Continuiamo a condividere la fede della missione e continueremo il nostro lavoro insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere come coppia nella prossima fase delle nostre vite”, si legge nella dichiarazione dei Gates. Secondo il sito TMZ è stata Melinda a chiedere il divorzio. Con un patrimonio di 130,5 miliardi di dollari, il cofondatore di Microsoft, che ha 65 anni, è quarto nella ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Ieria sorpresa hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo 27 anni di vita insieme; non ci sarebbe un accordo prematrimoniale e i due assicurano che continueranno a lavorare insieme alla loro fondazione: come verrà spartito il loro patrimonio?: chi ha chiesto il“Continuiamo a condividere la fede della missione e continueremo il nostro lavoro insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere come coppia nella prossima fase delle nostre vite”, si legge nella dichiarazione dei. Secondo il sito TMZ è stataa chiedere il. Con un patrimonio di 130,5 miliardi di dollari, il cofondatore di Microsoft, che ha 65 anni, è quarto nella ...

