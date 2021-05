Dall’Argentina: “Messi, altri due anni al Barcellona” (Di martedì 4 maggio 2021) Secondo quanto riferisce ESPN Argentina il matrimonio tra Messi e il Barcellona continuerà per altri due anni. Il contratto del fuoriclasse, in scadenza a giugno, sarà rinnovato, infatti, per altre due stagioni grazie ad un accordo trovato tra l’argentino e il club blaugrana. Da quando si è insiedato Laporta, il presidente ha cercato una strada per far restare il 10 del Barcellona. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Secondo quanto riferisce ESPN Argentina il matrimonio trae ilcontinuerà perdue. Il contratto del fuoriclasse, in scadenza a giugno, sarà rinnovato, infatti, per altre due stagioni grazie ad un accordo trovato tra l’argentino e il club blaugrana. Da quando si è insiedato Laporta, il presidente ha cercato una strada per far restare il 10 del. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

