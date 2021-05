Dal Portogallo: Ronaldo vuole chiudere la carriera allo Sporting! (Di martedì 4 maggio 2021) Cristiano Ronaldo chiuderà la carriera allo Sporting Lisbona: è questa l’indiscrezione lanciata stamattina dal quotidiano portoghese Record Una vera e propria bomba quella lanciata da Record questa mattina: il quotidiano spagnolo scrive che «Cristiano Ronaldo vuole chiudere allo Sporting». Il bomber portoghese avrebbe già tracciato la strada per la chiusura di carriera, con il consenso e l’appoggio della famiglia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L’attaccante avrebbe dunque deciso di chiudere la carriera nella prima squadra avuta, ma non subito. CR7 vorrebbe infatti giocare fino ai 40 anni: possibile che onori il contratto con la Juve, restando, ma possibile anche che provi un nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Cristianochiuderà laSporting Lisbona: è questa l’indiscrezione lanciata stamattina dal quotidiano portoghese Record Una vera e propria bomba quella lanciata da Record questa mattina: il quotidiano spagnolo scrive che «CristianoSporting». Il bomber portoghese avrebbe già tracciato la strada per la chiusura di, con il consenso e l’appoggio della famiglia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L’attaccante avrebbe dunque deciso dilanella prima squadra avuta, ma non subito. CR7 vorrebbe infatti giocare fino ai 40 anni: possibile che onori il contratto con la Juve, restando, ma possibile anche che provi un nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal Portogallo Dal Sostegni bis alle pensioni: la settimana del Governo Il via libera al nuovo pacchetto di aiuti finanziato con 40 miliardi dal nuovo scostamento di bilancio dovrebbe arrivare entro giovedì, prima cioè che il premier Mario Draghi vada in Portogallo per ...

Motori F1 V6 turbo e turbo - ibridi, tra libere scelte ed imposizioni La vittoria conquistata da Lewis Hamilton al GP del Portogallo alimenta interessanti statistiche. Si tratta del successo numero 203 di un motore ...grazie ad una egemonia che dura ininterrottamente dal ...

Festa della Madonna di Fatima a Soveria Mannelli dal 4 al 13 maggio, oggi apertura del Novenario Soveria Mannelli – Iniziano oggi i festeggiamenti per la solennità della Beata Vergine Maria Nostra Signora del Rosario di Fatima a Soveria Mannelli. Era maggio del 2018 quando il Santuario, eretto ne ...

