Da metà maggio tornano i turisti in Italia (Di martedì 4 maggio 2021) Mario Draghi lo dice prima in inglese e poi in Italiano: “È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e ovviamente non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”. La precedenza alla lingua straniera non è solo una scelta dettata dal protocollo della riunione ministeriale del G-20 del turismo. È anche, se non soprattutto, il gancio che il premier lancia a quei milioni di turisti stranieri che solitamente scelgono l’Italia per le vacanze estive. E allo stesso tempo un segnale agli operatori di un settore travolto dal Covid e che non riesce più a tenersi in piedi solo con i ristori. Draghi ci mette tutto: la persuasione del premier di un Paese che può vantare località turistiche come nessun altro, la fiducia sulla risalita dopo il dimezzamento delle presenze e una perdita da 100 miliardi. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Mario Draghi lo dice prima in inglese e poi inno: “È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze ine ovviamente non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”. La precedenza alla lingua straniera non è solo una scelta dettata dal protocollo della riunione ministeriale del G-20 del turismo. È anche, se non soprattutto, il gancio che il premier lancia a quei milioni distranieri che solitamente scelgono l’per le vacanze estive. E allo stesso tempo un segnale agli operatori di un settore travolto dal Covid e che non riesce più a tenersi in piedi solo con i ristori. Draghi ci mette tutto: la persuasione del premier di un Paese che può vantare localitàche come nessun altro, la fiducia sulla risalita dopo il dimezzamento delle presenze e una perdita da 100 miliardi. ...

reportrai3 : Il dubbio in merito alla volontà di far giudicare il suo caso alla sezione feriale per danneggiarlo, non è supporta… - matteosalvinimi : ...sull’abolizione del Canone Rai per bar, ristoranti e alberghi, sui fondi per le Associazioni Sportive. E a metà… - Corriere : Green pass a metà maggio, Draghi: «Prenotate le vacanze in Italia, pronti ad ospitare i... - paradoxMKD : A partire dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà pienamente operativo nell'Unione Europea. Nell'att… - Marco_chp1 : RT @tvsvizzera: Nell'attesa del #pass europeo in giugno, il #premier ha annunciato l'introduzione, dalla seconda metà di maggio, di un cert… -

Ultime Notizie dalla rete : metà maggio Servizi cimiteriali, la commissione chiede le carte a Macroservice Parliamo di problemi rappresentati da undici lavoratori, oltre la metà del totale. Normale che di ... Martedì 4 maggio 2021 alle ...

Il coprifuoco in Europa, ecco come funziona negli altri Paesi Europei In attesa del tagliando che il governo dovrebbe fare a metà maggio sul coprifuoco in Italia, ecco un punto su come funziona negli altri Paesi Europei fatto da EDNH news. COPRIFUOCO, COSA ACCADE NELL'UNIONE

Turismo, Draghi: “Da metà maggio green pass nazionale per muoversi tra regioni Il Fatto Quotidiano Parliamo di problemi rappresentati da undici lavoratori, oltre ladel totale. Normale che di ... Martedì 42021 alle ...In attesa del tagliando che il governo dovrebbe fare asul coprifuoco in Italia, ecco un punto su come funziona negli altri Paesi Europei fatto da EDNH news. COPRIFUOCO, COSA ACCADE NELL'UNIONE