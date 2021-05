Da metà maggio operativo il Green Pass per i viaggi in Italia (Di martedì 4 maggio 2021) «Il mondo vuole viaggiare in Italia e l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo. Non ho dubbi che il turismo nel nostro Paese riemergerà più forte di prima», ha affermato Mario Draghi parlando del tur»ismo nel nostro paese e fornendo gli ultimi aggiornamenti in merito al Green Pass nazionale in Italia. Durante la conferenza stampa di chiusura del G20 Draghi ha anche reso noto che, in attesa delle riaperture, il governo è pronto a fornire gli aiuti necessari ai lavoratori del settore. Attendendo il Green Pass europeo l’Italia procederà con un Pass verde nazionale. LEGGI ANCHE >>> Hanno parlato di app e Green Pass, ma solo Lazio e Campania rilasciano certificati di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 maggio 2021) «Il mondo vuoleare ine l’è pronta a ridare il benvenuto al mondo. Non ho dubbi che il turismo nel nostro Paese riemergerà più forte di prima», ha affermato Mario Draghi parlando del tur»ismo nel nostro paese e fornendo gli ultimi aggiornamenti in merito alnazionale in. Durante la conferenza stampa di chiusura del G20 Draghi ha anche reso noto che, in attesa delle riaperture, il governo è pronto a fornire gli aiuti necessari ai lavoratori del settore. Attendendo ileuropeo l’procederà con unverde nazionale. LEGGI ANCHE >>> Hanno parlato di app e, ma solo Lazio e Campania rilasciano certificati di ...

reportrai3 : Il dubbio in merito alla volontà di far giudicare il suo caso alla sezione feriale per danneggiarlo, non è supporta… - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - repubblica : ?? Turismo, Draghi: 'Dalla seconda meta' di maggio sara' operativo il pass per i viaggi in Italia' - lucafaccio : Turismo, Draghi: “Da metà maggio green pass nazionale per muoversi tra regioni. Arriverà prima di quello europeo”… - OperaFisista : Draghi: 'Green pass per circolare liberamente in Italia da metà maggio' -