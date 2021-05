Da Bergamo a Palermo in bici: l’impresa di Dario per far ripartire l’Italia (Di martedì 4 maggio 2021) Si chiama Dario Carzan, è un tour operator palermitano, ma bolognese d’adozione, e ha scelto Bergamo come punto di partenza della sua impresa personale con un messaggio di speranza e coraggio per tutta l’Italia. Martedì 4 maggio, infatti, in sella alla sua bici Dario partirà da Bergamo per un percorso di 1600km con 25mila metri di dislivello fino alla sua Palermo e circa 80/90 km al giorno. Un viaggio di tre settimane che ha ricevuto l’ “in bocca al lupo” anche dal primo cittadino bergamasco, Giorgio Gori, presente alla presentazione dell’impresa che verrà, anche, raccontata sui social di Siciclando (Soul Italy). “Questo percorso segna ulteriormente la relazione che c’è tra le nostre città – ha dichiarato Gori- con cui, a partire dalla pandemia, ci ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021) Si chiamaCarzan, è un tour operator palermitano, ma bolognese d’adozione, e ha sceltocome punto di partenza della sua impresa personale con un messaggio di speranza e coraggio per tutta. Martedì 4 maggio, infatti, in sella alla suapartirà daper un percorso di 1600km con 25mila metri di dislivello fino alla suae circa 80/90 km al giorno. Un viaggio di tre settimane che ha ricevuto l’ “in bocca al lupo” anche dal primo cittadino bergamasco, Giorgio Gori, presente alla presentazione delche verrà, anche, raccontata sui social di Siciclando (Soul Italy). “Questo percorso segna ulteriormente la relazione che c’è tra le nostre città – ha dichiarato Gori- con cui, a partire dalla pandemia, ci ...

katruov : @paulre01 @Adnkronos Innanzitutto, anche nella Padania... di quelli di Bergamo bassa non è che mi fidi molto... meg… - rosanerofan : @Fabrizi98064542 @MicheleGuetta @StefanoFassina guarda caso gli accordi di comarketing che sigla Ryanair sono in ae… - V_Mannello : @repubblica ??quanto ai morti bruciati per strada, non dimentichiamo le macabre parate ed i forni crematori insuffic… - TheGaijinShogun : @pietrocaleo @EEMemez Palermo, Milan, Genoa, Venice , Messina, Naples, Monza, Pisa, Cagliari, Faenza, Florence, Ber… - RoncoliLaura : @vfeltri Perché noi si abita a Bergamo. Ma a Palermo c’è il sole ... -