Curling, Mondiali 2021: Italia sconfitta dal Canada, settimo ko per le azzurre (Di martedì 4 maggio 2021) L’Italia è incappata in una nuova sconfitta ai Mondiali 2021 di Curling femminile in corso di svolgimento a Calgary. Le azzurre sono state battute per 10-4 dal Canada e restano così all’ultimo posto in classifica con all’attivo un solo successo a fronte di sette ko. Le azzurre sono partite bene marcando un punto nel primo end, ma le padrone di casa reagiscono nella seconda frazione (3 punti) e rubano la mano successiva. Marta Lo Deserto, Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli mettono a segno due punti nel quarto end e accorciano le distanze (3-4). Scambio di favori tra quinto e sesto gioco, Val Sweeting e compagne sono avanti per 5-4 Il Canada allunga nel settimo end con due punti di pregevole ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) L’è incappata in una nuovaaidifemminile in corso di svolgimento a Calgary. Lesono state battute per 10-4 dale restano così all’ultimo posto in classifica con all’attivo un solo successo a fronte di sette ko. Lesono partite bene marcando un punto nel primo end, ma le padrone di casa reagiscono nella seconda frazione (3 punti) e rubano la mano successiva. Marta Lo Deserto, Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli mettono a segno due punti nel quarto end e accorciano le distanze (3-4). Scambio di favori tra quinto e sesto gioco, Val Sweeting e compagne sono avanti per 5-4 Ilallunga nelend con due punti di pregevole ...

