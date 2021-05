Cultura | Mic | venerdì la proclamazione della Capitale del libro 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag.(Adnkronos) -7 maggio alle ore 11.00 si terrà la cerimonia dicittà vincitrice del titolo “italiana del”. La giuria, presieduta da Romano Montroni, comunicherà al Ministro Franceschini la città designata per il. Sono sei le città finaliste che si contendono il titolo: Ariano Irpino, Caltanisetta, Campobasso, Cesena, Pontremoli e Vibo Valentia. La città vincitrice riceverà dal Ministero, tramite il Centro per ile la Lettura, un contributo pari a 500mila euro per la realizzazione del progetto. Laitaliana delè stata istituita dal Ministro Franceschini nel 2020, ai sensilegge 13 ...