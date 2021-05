Csm | il Tribunale di Milano acquisisce fascicolo archiviato a Brescia e aperto dopo dichiarazioni Amara sui giudici Eni Nigeria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) C’è un nuovo capitolo che riguarda l’affaire con al centro i verbali di Piero, ex avvocato esterno dell’Eni, al centro di una complicata rete composta da depistaggi, ricatti e tangenti, già condannato per corruzione in atti giudiziria, resi alla procura dia partire dal dicembre del 2019 in cui si parlava di una presunta loggia composta anche da magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni. Proprio oggi adè stato notificato un avviso di chiusura indagine da parte della procura di Perugia per millantato credito e traffico di influenze. Il presidente deldi, Roberto Bichi, ha acquisito nei giorni scorsi dalla Procura digli atti delche era stato...