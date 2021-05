**Csm: ‘Cartabia riferisca in Parlamento’** (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, riferisca sulla vicenda dei verbali con le dichiarazioni dell’avvocato Piero Amara, trasmessi al Csm e arrivati anche a vari giornalisti. Lo hanno chiesto in modo unanime i Gruppi e le componenti parlamentari alla Camera: Azione, con Enrico Costa; Forza Italia, con Pierantonio Zanettin; la Lega, con Roberto Turri; il Pd, con Andrea Bazoli; Fratelli d’Italia, con Galeazzo Bignami; Italia viva, con Lucia Annibali; Liberi e uguali, con Federico Conte; il Movimento 5 stelle, con Eugenio Saitta. “Sarà mia premura riferire al presidente Fico”, ha assicurato il vicepresidente Andrea Mandelli, presidente di turno dell’Assemblea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – La ministra della Giustizia, Marta Cartabia,sulla vicenda dei verbali con le dichiarazioni dell’avvocato Piero Amara, trasmessi al Csm e arrivati anche a vari giornalisti. Lo hanno chiesto in modo unanime i Gruppi e le componenti parlamentari alla Camera: Azione, con Enrico Costa; Forza Italia, con Pierantonio Zanettin; la Lega, con Roberto Turri; il Pd, con Andrea Bazoli; Fratelli d’Italia, con Galeazzo Bignami; Italia viva, con Lucia Annibali; Liberi e uguali, con Federico Conte; il Movimento 5 stelle, con Eugenio Saitta. “Sarà mia premura riferire al presidente Fico”, ha assicurato il vicepresidente Andrea Mandelli, presidente di turno dell’Assemblea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

