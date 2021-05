Crisi Lakers | sesto ko in 7 gare

FabioVentu86 : I #Lakers sono in crisi e rischiano di andare al play-in? I #Nuggets ai playoff ce la faranno senza Murray? I #Nets… - animablues : @rprat75 Ma tu ci credi alla crisi lakers? - Gazzetta_NBA : Ecco il nuovo Team Ranking di @Gazzetta_it, coi Suns davanti a tutti e i Lakers in crisi. Scopri la classifica comp… - BasketUniverso : NBA - Anthony Davis sul momento dei Lakers: 'Siamo in crisi, toccato il fondo' - LakeShowIta : Lakers in crisi (solo 3W nelle ultime 10 gare) e col fiato sul collo di Dallas e Portland. La difficile coesistenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Lakers

Quotidiano.net

Sesto ko nelle ultime sette per i Los Angeles, che perdono in casa 114 a 121 contro i Raptors . Il migliore per i detentori dell'anello Nba è stato Kyle Kuzma con 24 punti, mentre Anthony Davis ha faticato e LeBron James pur chiudendo a ...Dietroin difficoltà, in coda sempre Oklahoma City. Scopri la classifica completa. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno ...Sesto ko nelle ultime sette per i . Los Angeles Lakers (36-28 in stagione), che perdono in casa 114 a 121 contro i Raptors (27-38). Il migliore per i detentori dell’anello Nba ...Come splendono i Suns. In un finale di stagione con poche certezze, Phoenix si arrampica in cima al Team Ranking, la classifica con cui ogni lunedì Gazzetta.it misura i rapporti di forza nella Associa ...