Covid | Von der Layen ottimista | Vaccineremo il 70% degli adulti nell' Ue per luglio

La presidente della Commissione europea Ursulader Leyen su Twitter ha commentato l'andamento delle vaccinazioni in Europa: "La campagna vaccinale sta guadagnando velocità in tutta l'Ue: abbiamo appena superato 150 milioni" di immunizzazioni, "...Così, su Twitter, Ursulader Leyen, Presidente della Commissione Europea. "Avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% degli adulti nell'Ue per luglio", riafferma.La presidente della Commissione europea su Twitter: "Le consegne di vaccini stanno accelerando in tutta l'Ue; ce la stiamo facendo" ...Wissenschaftler wähnen eine Herdenimmunität in den USA in ungreifbarer Ferne, zumindest in naher Zukunft. Die neue Losung lautet: Das Coronavirus ist gekommen, um zu bleiben – aber es lässt sich in Sc ...