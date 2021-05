Covid, vaccino cinese Sinovac al vaglio dell’Ema. Un mese fa l’ammissione di Pechino sulla bassa efficacia (Di martedì 4 maggio 2021) L’Agenzia europea per i farmaci (Ema) ha avviato l’esame in rolling review del vaccino sviluppato dalla cinese Sinovac. L’Ema ha avviato l’esame del composto sviluppato con il virus inattivato di Sars Cov 2 – Vero cell – sviluppato da Sinovac Life Sciences Co. Il richiedente Ue è LifeOn S.r.l. La decisione si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio e clinici che suggeriscono come il vaccino inneschi la produzione di anticorpi che prendono di mira Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, e può aiutare a proteggere dalla malattia. L’Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. L’analisi continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una domanda formale di autorizzazione all’immissione in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) L’Agenzia europea per i farmaci (Ema) ha avviato l’esame in rolling review delsviluppato dalla. L’Ema ha avviato l’esame del composto sviluppato con il virus inattivato di Sars Cov 2 – Vero cell – sviluppato daLife Sciences Co. Il richiedente Ue è LifeOn S.r.l. La decisione si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio e clinici che suggeriscono come ilinneschi la produzione di anticorpi che prendono di mira Sars-CoV-2, il virus che causa il-19, e può aiutare a proteggere dalla malattia. L’Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. L’analisi continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una domanda formale di autorizzazione all’immissione in ...

