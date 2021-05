Covid, ultime notizie. L’Ue apre all’ingresso dei turisti vaccinati (Di martedì 4 maggio 2021) Covid, LE ultime notizie DI OGGI 4 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO Covid ultime notizie OGGI – Ieri per la prima volta da febbraio i casi settimanali di Covid nel mondo hanno registrato un calo, secondo i dati forniti dall’Oms. Nell’ultima settimana sono state registrate 5,69 milioni di infezioni, mentre nella settimana tra il 19 e il 25 aprile erano stati 5,73 milioni. I decessi legati alla malattia sono stati 93mila, rispetto agli 88mila dei sette giorni precedenti. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Italia: ieri si è arrivati a quasi 21 milioni di dosi somministrate (Qui i dati). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 4 maggio, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021), LEDI OGGI 4 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDOOGGI – Ieri per la prima volta da febbraio i casi settimanali dinel mondo hanno registrato un calo, secondo i dati forniti dall’Oms. Nell’ultima settimana sono state registrate 5,69 milioni di infezioni, mentre nella settimana tra il 19 e il 25 aprile erano stati 5,73 milioni. I decessi legati alla malattia sono stati 93mila, rispetto agli 88mila dei sette giorni precedenti. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Italia: ieri si è arrivati a quasi 21 milioni di dosi somministrate (Qui i dati). Di seguito tutte lesul-19 di oggi, martedì 4 maggio, aggiornate in tempo reale. ?, ...

