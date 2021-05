Covid Toscana, oggi 503 contagi: bollettino 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 503 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 503 su 22.393 test di cui 9.957 tamponi molecolari e 12.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,25% (7,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 503 ida coronavirus in, 4, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 503 su 22.393 test di cui 9.957 tamponi molecolari e 12.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,25% (7,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

